Главный редактор «Матч ТВ»: «Фигурное катание – в основном «женский» спорт. У нас есть куда более рейтинговые виды»

Теги телевидение болельщики Александр Тащин Матч ТВ Фигурное катание

Главный редактор «Матч ТВ» Александр Тащин рассказал, планируется ли вернуть на канал трансляции фигурного катания.

«Отвечая себе на этот вопрос, мы исходим сразу из нескольких вещей: а) как много конкурирующих событий борется за тот или иной слот, б) какие из них максимально близко попадают в нашу целевую аудиторию (она, как известно, состоит из мужчин в возрасте от 14 до 59 лет), целесообразно и возможно ли в принципе сверстать сетку таким образом, чтобы получить от конкретного вида спорта справедливую отдачу в цифрах.

Теперь конкретно к фигурному катанию. Чемпионат мира-2019 в нашей целевой аудитории показал долю в 2,5%. Это ниже цифр, которые нам дают другие виды спорта.

А сверстать сетку под фигурное катание мы не можем в принципе: у нас есть куда более рейтинговые виды, где расписание плавает естественным образом. Как не можем в таких условиях снять, например, дорогостоящее ледовое шоу, которое заведомо не попадет в нашу аудиторию.

Нам интересны любые спортивные соревнования, где участвуют и побеждают российские спортсмены. Но фигурное катание в основном «женский» вид спорта. Поступаться же нашими главными активами ради экспериментов – непрофессионально», – сказал Тащин.

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию 2021: прямые трансляции 22 – 28 марта

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья