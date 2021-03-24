Главный редактор «Матч ТВ»: «Фигурное катание – в основном «женский» спорт. У нас есть куда более рейтинговые виды»

Главный редактор рассказал, планируется ли вернуть на канал трансляции фигурного катания.

«Отвечая себе на этот вопрос, мы исходим сразу из нескольких вещей: а) как много конкурирующих событий борется за тот или иной слот, б) какие из них максимально близко попадают в нашу целевую аудиторию (она, как известно, состоит из мужчин в возрасте от 14 до 59 лет), целесообразно и возможно ли в принципе сверстать сетку таким образом, чтобы получить от конкретного вида спорта справедливую отдачу в цифрах.

Теперь конкретно к фигурному катанию. Чемпионат мира-2019 в нашей целевой аудитории показал долю в 2,5%. Это ниже цифр, которые нам дают другие виды спорта.

А сверстать сетку под фигурное катание мы не можем в принципе: у нас есть куда более рейтинговые виды, где расписание плавает естественным образом. Как не можем в таких условиях снять, например, дорогостоящее ледовое шоу, которое заведомо не попадет в нашу аудиторию.

Нам интересны любые спортивные соревнования, где участвуют и побеждают российские спортсмены. Но фигурное катание в основном «женский» вид спорта. Поступаться же нашими главными активами ради экспериментов – непрофессионально», – сказал Тащин.

Где смотреть чемпионат мира по фигурному катанию 2021: прямые трансляции 22 – 28 марта