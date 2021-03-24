Льюис Хэмилтон: «Планирую и дальше вставать на одно колено в рамках акций по борьбе с расизмом»

Пилот «Мерседеса» рассказал, что продолжит вставать на одно колено в рамках акций в борьбе с расизмом и за равноправие.

По мнению Хэмилтона, пример спортсменов действительно может изменить ситуацию во многих странах и сделать мир лучше.

«У нас есть потрясающая платформа. И действительно здорово видеть те шаги, которые предпринимает «Формула-1», предпринимает «Мерседес», чтобы сделать наш спорт более многообразным.

И я планирую и дальше вставать на одно колено в рамках акций, потому что это очень важно. Нас смотрят много детей, и когда ребенок увидит, как мы встанем на колено, то спросит своих родителей или учителей: «А зачем они это делают? Зачем встают на одно колено?» И это заставит людей говорить на неудобные темы.

Это значит, что родителям будет нужно узнать о происходящем, обучиться, и дети тоже узнают об этой проблеме.

Эту битву мы пока не выиграли, нам придется еще долго бороться, я в этом уверен. Но сейчас настало хорошее время, когда дискуссию можно вести с здоровой атмосфере.

Мне кажется, что «Формула-1» вообще является лучшим местом, если мы говорим о том, какие шаги предпринимает организация. Я правда очень горжусь тем, что делает , признавая то, что у нас есть отличная платформа, чтобы сделать этот мир лучше», – рассказал Хэмилтон.

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