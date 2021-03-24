Овечкин забросил 721-ю шайбу в карьере, став 2-й звездой матча с «Нью-Джерси». До Дионна – 10 голов

Капитан был признан второй звездой матча регулярного чемпионата против (4:3).

Россиянин набрал 2 (1+1) очка. Заброшенная шайба стала для него 15-й в сезоне и 721-й в карьере в лиге.

Чтобы сравняться с идущим на 5-м месте среди лучших снайперов в истории Марселем Дионном (731 гол), Овечкину осталось забросить 10 шайб.

В этой игре нападающий (22:11, 4:00 – в большинстве, полезность «+3») нанес 4 броска в створ ворот, применил 3 силовых приема и заблокировал 1 бросок соперника.

С его статистикой в текущем сезоне можно ознакомиться здесь.