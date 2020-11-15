Путин наградил врача, которого уволили из «Енисея» за прогулы из-за работы в «красной зоне»

Бывший массажист «Енисея» Нуретдин Аскеров был награжден президентом России Владимиром Путиным.

Аскеров – один из красноярских фельдшеров, которые получат орден Луки Крымского за самоотверженность и профессионализм, проявленные в борьбе с коронавирусной инфекцией. Это государственная награда, которую вручают за заслуги в области здравоохранения.

В августе 2020 года стало известно, что «Енисей» уволил Аскерова за прогулы. Врача, работавшего в клубе массажистом, уволили задним числом якобы из-за того, что тот из-за работы в Красноярской станции медицинской помощи не может совмещать две должности. Аскеров не появлялся на работе с 29 июля по 19 августа.

Руководство «Енисея» знало, что мужчина входит в специализированную бригаду скорой помощи и не выходил на работу в клуб, дабы не подвергать футболистов риску заразиться коронавирусом. На просьбу объяснить свое отсутствие Аскеров заявил, что не мог выполнять свои обязанности в «Енисее» из-за ограничений, которые действуют в скорой помощи. Тогда он предоставил и справку с Красноярской станции медицинской помощи, но в посчитали причину пропуска работы неуважительной и уволили его за нарушение трудовой дисциплины.

«Я, как и раньше, люблю наш клуб «Енисей», слежу за играми и уважаю спортсменов. Но в пандемию на первое место вышла работа в скорой, в которой я работаю уже пять лет, начинал с санитара.

Макса Павлова (это еще один медик, получивший орден – Sports.ru) я знаю очень хорошо, мы работаем вместе. Человек очень опытный, всегда готов помочь, несмотря на все сложности работы в пандемию. Нагрузка была у нас волнообразная, были периоды, когда вызовов было очень много», – сказал Аскеров.