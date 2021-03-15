«Динамо» вырвало победу у «Краснодара», уступая 0:2 к 58-й. Тюкавин сделал дубль, Кайо удалился на 18-й

В 23-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Динамо» (2:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» с 18-й минуты играли вдесятером после удаления Кайо Панталеао за две желтые карточки, при этом южане вели 2:0 к 58-й минуте благодаря голам Тонни Вильены и Юрия Газинского. Динамовец Даниил Фомин забил на 58-й, а затем Константин Тюкавин сделал дубль и принес гостям победу.

«Динамо» с 39 очками поднялось на промежуточное 5-е место в РПЛ. «Краснодар» идет 9-м с 34 баллами.

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