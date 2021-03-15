«Динамо» вырвало победу у «Краснодара», уступая 0:2 к 58-й. Тюкавин сделал дубль, Кайо удалился на 18-й

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В 23-м туре РПЛ «Краснодар» проиграл «Динамо» (2:3).

Sports.ru вел текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Краснодар» с 18-й минуты играли вдесятером после удаления Кайо Панталеао за две желтые карточки, при этом южане вели 2:0 к 58-й минуте благодаря голам Тонни Вильены и Юрия Газинского. Динамовец Даниил Фомин забил на 58-й, а затем Константин Тюкавин сделал дубль и принес гостям победу.

«Динамо» с 39 очками поднялось на промежуточное 5-е место в РПЛ. «Краснодар» идет 9-м с 34 баллами.

Краснодар – Динамо 2:3 (1:0, 1:3)
Дата проведения
18 марта, 19.00, «стадион Краснодар»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 11 Вильена, 2:0 – 51 Газинский, 2:1 – 58 Фомин, 2:2 – 66 Тюкавин, 2:3 – 80 Тюкавин.
КраснодарБабурин, Сорокин, Чернов, Смольников, Панталеао, Ионов, Кабелла (Литвинов, 21), Классон (Сулейманов, 71), Вильена (Ольссон, 62), Вандерсон, Газинский (Уткин, 71).
ДинамоШунин, Евгеньев, Ордец, Варела (Н`Жи, 65), Скопинцев (Тюкавин, 55), Грулев (Комличенко, 65), Фомин, Захарян, Шиманьски, Лесовой (Паршивлюк, 80), Моро.
Предупреждения:
Панталеао (8), Грулев (12), Варела (28), Классон (33), Фомин (51), Сорокин (75), Вандерсон (90).
Удаление:
Панталеао (18).

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