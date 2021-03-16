Защитник «Урала» Калинин об инциденте с Неценко: «Во дворе я бы по роже ему дал. Но он извинился, конфликт исчерпан»

Защитник рассказал о деталях конфликта с журналистом .

В перерыве матча со (1:5) футболисту не понравилась реплика Неценко, который, задавая вопрос, заявил: «Насколько самому приходится тяжело, потому что и при первом голе чуть-чуть не добежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки...»

Калинин резко отреагировал на эту фразу: «Кому выкручивал позвонки? (Неценко смеется.) А что ты смеешься?».

«Журналист только что подошел, извинился. В первую очередь, мы же не во дворе играем. Журналист должен подбирать выражения. Он подошел, извинился, все нормально. Пожали руки, конфликт исчерпан.

Накипело? Команда проигрывает 0:3. Так говорить – это некрасиво, это неуважение к футболистам. Если бы мы были во дворе, то я бы ему по роже дал, то есть по лицу. Но надо отдать должное, он подошел, извинился, конфликт закрыли», – заявил Калинин.