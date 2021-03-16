Хэмилтон об ЛГБТ-браках и церкви: «Бог любит всех, люди не должны выбирать между верой и своей сущностью»

Теги Льюис Хэмилтон Элтон Джон Формула-1 Мерседес ЛГБТ дискриминация Авто

Гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон поделился публикацией британского исполнителя Элтона Джона, который выразил недоумение по поводу того, что католическая церковь не поддерживает однополые браки.

«Как может Ватикан отказываться благословлять гей-браки, потому что они «греховны», однако с радостью зарабатывать, инвестируя миллионы в «Рокетмена» – фильм, воспевающий тот факт, что я нашел счастье в браке с Дэвидом?» – написал Элтон.

Семикратный чемпион мира высказался о посте суперзвезды:

«Я солидарен с Элтоном и всем ЛГБТК+-сообществом в этом вопросе. Неприемлемо, что в наше время кто-либо должен сталкиваться с предрассудками и дискриминацией из-за того, кого ты любишь. Особенно когда это делается во имя Господа, который, как нас учили, любит всех одинаково.

Это невероятно печально: многие люди почувствуют, что им придется выбирать между верой и своей истинной сущностью, и я хотел сообщить своим подписчикам, что я на вашей стороне и поддерживаю вас. Вы заслуживаете счастья. Любовь – это Любовь, и не позволяйте людям утверждать обратное».

Льюис также призвал к поддержке трансгендеров, запостив обложку Time с актером Эллиотом Пейджем, ранее известным как Эллен:

«Мы должны бороться за права для всех и не можем ждать еще сто лет!» – прокомментировал запись Хэмилтон, сопроводив ее хэштегом #праватрансгендеровэтоправачеловека.

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