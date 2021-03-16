Хэмилтон об ЛГБТ-браках и церкви: «Бог любит всех, люди не должны выбирать между верой и своей сущностью»

Гонщик поделился публикацией британского исполнителя , который выразил недоумение по поводу того, что католическая церковь не поддерживает однополые браки.

«Как может Ватикан отказываться благословлять гей-браки, потому что они «греховны», однако с радостью зарабатывать, инвестируя миллионы в «Рокетмена» – фильм, воспевающий тот факт, что я нашел счастье в браке с Дэвидом?» – написал Элтон.

Семикратный чемпион мира высказался о посте суперзвезды:

«Я солидарен с Элтоном и всем ЛГБТК+-сообществом в этом вопросе. Неприемлемо, что в наше время кто-либо должен сталкиваться с предрассудками и дискриминацией из-за того, кого ты любишь. Особенно когда это делается во имя Господа, который, как нас учили, любит всех одинаково.

Это невероятно печально: многие люди почувствуют, что им придется выбирать между верой и своей истинной сущностью, и я хотел сообщить своим подписчикам, что я на вашей стороне и поддерживаю вас. Вы заслуживаете счастья. Любовь – это Любовь, и не позволяйте людям утверждать обратное».

Льюис также призвал к поддержке трансгендеров, запостив обложку Time с актером Эллиотом Пейджем, ранее известным как Эллен:

«Мы должны бороться за права для всех и не можем ждать еще сто лет!» – прокомментировал запись Хэмилтон, сопроводив ее хэштегом #праватрансгендеровэтоправачеловека.

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