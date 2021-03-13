Дзюба – хейтерам: «Я прошу всех злых, недалеких людей – не пишите гадости. Ну, ладно, это ваш удел»

Форвард обратился к своим хейтерам после победы над ЦСКА (3:2) в 23-м туре Премьер-лиги.

«Я прошу вот этих всех злых, вот этих всех недалеких людей, которые только и ждут, чтобы кто-то оступился или еще что-нибудь. Я вас молю, пожалуйста, отпишитесь от меня.

Ну не пишите всякие гадости, когда вы оскорбляете, злорадствуете. Зачем вы на меня подписаны, зачем мне пишете? Я этого искренне не понимаю. Ну это ладно. Это ваш удел.

Впереди сборная, очень интересный этап. Нам нужно объединиться, сплотиться в этот момент. Пожалуйста, давайте все будем добрее, терпимее друг к дружке. Хватит столько злости выливать. Я этого никогда не пойму и не приму.

Не уподобляйтесь всяким людям, которые злые, обиженные на жизнь и на себя, неудовлетворенные чем-то или кем-то – прежде всего, наверное, собой.

Не надо радоваться чьим-то успехам или неуспехам. Все же мы падаем. Кто-то сдается, кто-то – нет. Но вставать надо с высоко поднятой головой. Всем позитива, улыбок, добра и удачи», – сказал Дзюба.