У Соболева 5 голов и ассист в 3 последних матчах РПЛ. Форвард «Спартака» забивает с пенальти два тура подряд

Нападающий реализовал два пенальти в матче 23-го тура против (5:1).

В конце первого тайма россиянин забил с 11-метрового, который заработал защитник красно-белых Айртон, пробив в левый от себя угол низом. В конце игры форвард получил еще одну возможность пробить с точки – и снова отправил мяч в ворота.

Соболев забил 5 голов и сделал ассист в трех последних матчах чемпионата России. Кроме того, форвард реализовал пенальти во втором туре РПЛ подряд. В матче прошлого тура Соболев забил с точки в ворота , его мяч стал победным.

С полной статистикой 24-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Уралом».