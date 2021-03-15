У Соболева 5 голов и ассист в 3 последних матчах РПЛ. Форвард «Спартака» забивает с пенальти два тура подряд

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва Урал Айртон Александр Соболев Футбол

Нападающий «Спартака» Александр Соболев реализовал два пенальти в матче 23-го тура РПЛ против «Урала» (5:1).

В конце первого тайма россиянин забил с 11-метрового, который заработал защитник красно-белых Айртон, пробив в левый от себя угол низом. В конце игры форвард получил еще одну возможность пробить с точки – и снова отправил мяч в ворота.

Соболев забил 5 голов и сделал ассист в трех последних матчах чемпионата России. Кроме того, форвард реализовал пенальти во втором туре РПЛ подряд. В матче прошлого тура Соболев забил с точки в ворота «Динамо», его мяч стал победным.

С полной статистикой 24-летнего форварда можно ознакомиться здесь.

Sports.ru провел текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Уралом».

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