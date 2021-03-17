Леброн Джеймс подписал соглашение с компанией Pepsi после 17 лет сотрудничества с Coca-Cola

Звездный форвард в среду официально подписал соглашение о сотрудничестве с компанией PepsiCo.

Предыдущие 17 лет Джеймс был представителей конкурирующего бренда Coca-Cola. Контракт подошел к концу в сентябре прошлого года, сторонам не удалось договориться о продлении.

Джеймс будет активно продвигать новую линейку напитка Mountain Dew под названием MTN DEW RISE. Данный бренд является одним из главных спонсоров НБА после того, как PepsiCo стала партнером лиги в 2015 году.

«Когда я узнал о том, что лежит в основе этого напитка – каждый день это будет шансом на подъем для каждого из нас – это нашло у меня отклик», – заявил 4-кратный MVP .

Джеймс также будет рекламировать и другие продукты компании PepsiCo.

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