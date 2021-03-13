ЦСКА не уволит Гончаренко до конца сезона и может продлить контракт в случае выхода в Лигу чемпионов (Sport24)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не покинет свой пост в ближайшие месяцы.

Руководство московского клуба намерено оставить 43-летнего белоруса на этой должности до конца действия контракта, сообщает Sport24.

Соглашение ЦСКА с Гончаренко рассчитано до лета 2021 года. В случае выхода команды в Лигу чемпионов контракт может быть продлен.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016-го. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России, дважды стали серебряными призерами и дошли до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

В нынешнем чемпионате России ЦСКА после 23 туров занимает 3-е место в таблице и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков на фоне вчерашнего поражения от петербуржцев (2:3).

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