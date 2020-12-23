Стадион «Спартака» переименован в «Открытие банк арену»

Домашний стадион официально получил новое название.

«С 18 марта «Открытие Арена» (стадион ФК «Спартак-Москва») получил название «Открытие банк арена». Новое название стадиона станет использоваться во всех рекламных и информационных материалах, а также в коммуникациях», – сообщили в пресс-службе банка «Открытие», спонсора «Спартака».

В «Открытии» уточнили, что в четверг во время матча Премьер-лиги «Спартак» – «Урал» новое название стадиона будет транслироваться на светодиодном экране, а в апреле на стадионе смонтируют новую вывеску – «Открытие банк арена».

«Форма названия стадионов, перекликающаяся с именем стратегического партнера, – типичная практика для мирового спорта.

Мы надеемся, что новое название стадиона будет более точно отражать роль и поддержку, которую банк «Открытие» уже много лет оказывает ФК «Спартак-Москва», – сказал руководитель блока маркетинга и коммуникаций банка «Открытие» Евгений Сидоров.

«Открытие» и «Спартак» заключили пятилетний контракт на наименование стадиона в 2013 году, его стоимость составляла 1,2 млрд рублей. В 2018 году соглашение было продлено до 2023 года.