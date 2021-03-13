У Ларссона 11-й и 12-й голы в РПЛ и 3-е место в гонке бомбардиров. Он лучший снайпер «Спартака»

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба премьер-лига Россия Урал Роман Зобнин Йордан Ларссон Сердар Азмун Футбол

Нападающий «Спартака» Йордан Ларссон сделал дубль в матче 23-го тура РПЛ против «Урала» (4:1, второй тайм).

На 12-й минуте форвард забил ударом с дальней дистанции после передачи от полузащитника красно-белых Романа Зобнина, также он отметился голом со штрафного на 57-й минуте.

Эти мячи стали для Ларссона 11-м и 12-м в этом розыгрыше РПЛ. Форвард является лучшим бомбардиром «Спартака» в чемпионате. Кроме того, первый мяч в ворота «Урала» позволил футболисту выйти на третье место в списке лучших бомбардиров российского чемпионата. У нападающих «Зенита» Артема Дзюбы и Сердара Азмуна по 13 голов.

Полную статистику 23-летнего форварда, который забил 4 гола и сделал 1 ассист в 3 последних матчах РПЛ, можно изучить здесь.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Уралом». Также игру можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

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