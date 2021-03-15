«Динамо» победило СКА (4:1) в первом матче серии. Бочаров отразил 32 из 33 бросков

«Динамо» выиграло у СКА (4:1) на выезде в первом матче серии Кубка Гагарина.
Команда тренера Владимира Крикунова повела в серии – 1-0.
В составе бело-голубых по два очка набрали защитник Михал Чайковски (1+1) и нападающий Дмитрий Яшкин (1+1).
Голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил 32 броска из 33, пропустив единственную шайбу в третьем периоде, когда команда находилась в меньшинстве.
Второй матч серии состоится 20 марта в Санкт-Петербурге.
Серия против СКА – вызов для звезд «Динамо». От них отказались в Петербурге, но они стали лучше