«Динамо» победило СКА (4:1) в первом матче серии. Бочаров отразил 32 из 33 бросков

Теги СКА Владимир Крикунов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Дмитрий Яшкин Михал Чайковски Иван Бочаров Хоккей

«Динамо» выиграло у СКА (4:1) на выезде в первом матче серии Кубка Гагарина.

Команда тренера Владимира Крикунова повела в серии – 1-0.

В составе бело-голубых по два очка набрали защитник Михал Чайковски (1+1) и нападающий Дмитрий Яшкин (1+1).

Голкипер «Динамо» Иван Бочаров отразил 32 броска из 33, пропустив единственную шайбу в третьем периоде, когда команда находилась в меньшинстве.

Второй матч серии состоится 20 марта в Санкт-Петербурге.

Серия против СКА – вызов для звезд «Динамо». От них отказались в Петербурге, но они стали лучше

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