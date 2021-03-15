«Динамо» победило СКА (4:1) в первом матче серии. Бочаров отразил 32 из 33 бросков

выиграло у (4:1) на выезде в первом матче серии Кубка Гагарина.

Команда тренера повела в серии – 1-0.

В составе бело-голубых по два очка набрали защитник (1+1) и нападающий (1+1).

Голкипер «Динамо» отразил 32 броска из 33, пропустив единственную шайбу в третьем периоде, когда команда находилась в меньшинстве.

Второй матч серии состоится 20 марта в Санкт-Петербурге.

Серия против СКА – вызов для звезд «Динамо». От них отказались в Петербурге, но они стали лучше