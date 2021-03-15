В «Интере» еще 2 случая заражения ковидом – де Врей и Весино. Матч с «Сассуоло» отменен

Теги Интер серия А Италия Самир Ханданович Сассуоло Стефан де Врей Данило Д′Амброзио Матиас Весино коронавирус Здоровье Футбол

«Интер» сообщил о новых случаях заражения коронавирусом в команде.

Положительные тесты выявлены у защитника Стефана де Врея и полузащитника Матиаса Весино. Оба футболиста находятся дома на изоляции.

«Интер» приостановил всю работу основной команды вплоть до воскресенья, 21 марта.

Миланское агентство здравоохранения наложило запрет на проведение матча 28-го тура Серии А «Интер» – «Сассуоло» 20 марта.

Также всем футболистам «нерадзурри» не позволят отправиться в свои национальные сборные на мартовские матчи.

Ранее стало известно о заражении коронавирусом вратаря «Интера» Самира Хандановича и защитника Данило Д′Амброзио. Таким образом, инфекция выявлена уже у четверых игроков.

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