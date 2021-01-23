Евролига. «Зенит» принимает «Басконию», ЦСКА на выезде сыграет с «Реалом» и другие матчи

В четверг, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» принимает испанскую «Басконию».
Московский ЦСКА на выезде сыграет с испанским «Реалом».
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 18 марта, 20.00, «Сибур Арена»
- Зенит
- Понитка (7), Пангос (6), Томас (2), Холлинз (1), Блэк (0) – старт; Бэрон (12), Хвостов (6), Риверс (5), Пойтресс (2), Зубков (2), Гудайтис (2).
- Дата проведения
- 18 марта, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
- Фенербахче Беко
- Де Коло (2), Гудурич (0), Пьер (0), Веселы (0), Дювериоглу (0).
- Жальгирис
- Хэйс (5), Ловернь (2), Йокубайтис (0), Уолкап (0), Григонис (0).
- Дата проведения
- 18 марта, 22.30, «Мерседес-Бенц Арена»
- Дата проведения
- 18 марта, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Положение команд: Барселона Испания – 21-8, Анадолу Эфес Турция – 19-10, Милан Италия – 19-10, ЦСКА Россия – 18-10, Бавария Германия – 18-11, Реал Испания – 17-12, Фенербахче Турция – 17-12, Зенит Россия – 16-12, Баскония Испания – 15-14, Валенсия Испания – 15-14, Жальгирис Литва – 15-14, Олимпиакос Греция – 13-16, Виллербан Франция – 12-17, Маккаби Плейтика Израиль – 11-17, Альба Германия – 11-18, Панатинаикос Греция – 10-17, Црвена Звезда Сербия – 8-21, Химки Россия – 3-25.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.
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