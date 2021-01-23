Евролига. «Зенит» принимает «Басконию», ЦСКА на выезде сыграет с «Реалом» и другие матчи

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В четверг, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата Евролиги санкт-петербургский «Зенит» принимает испанскую «Басконию».

Московский ЦСКА на выезде сыграет с испанским «Реалом».

Евролига

Регулярный чемпионат

Зенит Россия  –  ТД Системс Баскония Испания 45:32 (перерыв)
Дата проведения
18 марта, 20.00, «Сибур Арена»
Онлайн матча
Зенит
Понитка (7), Пангос (6), Томас (2), Холлинз (1), Блэк (0) – старт; Бэрон (12), Хвостов (6), Риверс (5), Пойтресс (2), Зубков (2), Гудайтис (2).
ТД Системс Баскония
Питерс (10), Вильдоса (8), Джекири (6), Гедрайтис (3), Полонара (0) – старт; З. Драгич (3), Хенри (2), Седекерскис (0), Диоп (0), Фалль (0).

Фенербахче Беко Турция  –  Жальгирис Литва 2:7 (1 четверть)
Дата проведения
18 марта, 20.45, «Улкер Спортс Арена»
Онлайн матча
Фенербахче Беко
Де Коло (2), Гудурич (0), Пьер (0), Веселы (0), Дювериоглу (0).
Жальгирис
Хэйс (5), Ловернь (2), Йокубайтис (0), Уолкап (0), Григонис (0).

Альба Германия  –  Олимпиакос Греция
Дата проведения
18 марта, 22.30, «Мерседес-Бенц Арена»
Онлайн матча

Реал Испания  –  ЦСКА Россия
Дата проведения
18 марта, 23.00, «ВиЗинк Центр»
Онлайн матча

Положение команд: Барселона Испания – 21-8, Анадолу Эфес Турция – 19-10, Милан Италия – 19-10, ЦСКА Россия – 18-10, Бавария Германия – 18-11, Реал Испания – 17-12, Фенербахче Турция – 17-12, Зенит Россия – 16-12, Баскония Испания – 15-14, Валенсия Испания – 15-14, Жальгирис Литва – 15-14, Олимпиакос Греция – 13-16, Виллербан Франция – 12-17, Маккаби Плейтика Израиль – 11-17, Альба Германия – 11-18, Панатинаикос Греция – 10-17, Црвена Звезда Сербия – 8-21, Химки Россия – 3-25.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – мoсковское.

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