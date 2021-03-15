Представлена конфигурация городской трассы первого в истории Гран-при Саудовской Аравии

«Формула-1» определилась с конфигурацией городской трассы, на которой состоится первый в истории Гран-при Саудовской Аравии.
Трек длиной 6175 метров включает в себя 27 поворотов. Симуляции показывают, что средняя скорость на круге составит 250 км/ч. Трасса станет самой протяженной и быстрой из городских в современной «Ф-1».
Гонка пройдет 5 декабря в Джидде.
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Welcome to the fastest street circuit in #F1.— Formula 1 (@F1) March 18, 2021
📈 Average speeds of 250km/h+
↪️ 27 corners
🌊 Stunning Red Sea backdrop
This is Jeddah. This is the #SaudiArabianGP. pic.twitter.com/6jD37ZkEkp
Первый онборд с трассы Гран-при Саудовской Аравии – симуляция круга самого быстрого городского трека «Ф-1»
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