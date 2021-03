Представлена конфигурация городской трассы первого в истории Гран-при Саудовской Аравии

«Формула-1» определилась с конфигурацией городской трассы, на которой состоится первый в истории Гран-при Саудовской Аравии.

Трек длиной 6175 метров включает в себя 27 поворотов. Симуляции показывают, что средняя скорость на круге составит 250 км/ч. Трасса станет самой протяженной и быстрой из городских в современной «Ф-1».

Гонка пройдет 5 декабря в Джидде.

«Ф-1» едет в страну, где убивают журналистов, практикуют пытки и публичные казни. Все из-за $660 млн

Welcome to the fastest street circuit in #F1.



📈 Average speeds of 250km/h+

↪️ 27 corners

🌊 Stunning Red Sea backdrop



This is Jeddah. This is the #SaudiArabianGP. pic.twitter.com/6jD37ZkEkp