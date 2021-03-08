Елена Вяльбе: «Большунов не пойдет ни в какой биатлон. Ищите в биатлоне спортсменов и делайте из них чемпионов»

Президент Федерации лыжных гонок России ( ) сообщила, что не собирается отдавать лыжников в биатлон.

— Народ уже возлагает надежды на , говорят, что пора ему уже и винтовку брать.

— Нет, нет, Большунов никуда не пойдет, ни в какой биатлон.

— Не отпускаете, да?

— Нет, ну, часто очень спрашивают — а вы не могли бы каких-то спортсменов…Сейчас есть некий там Зайцев, тоже звонит и говорит, что, если бы мне дали любого из нашей команды, то я бы из него сделал олимпийского чемпиона через два года, именно в биатлоне. Так тогда найди в биатлоне биатлониста и сделай из него. Какого рожна-то…

Нет, ну как я могу быть президентом Федерации лыжных гонок и кому-то отдавать спортсменов? – сказала Вяльбе.