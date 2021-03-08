Елена Вяльбе: «Большунов не пойдет ни в какой биатлон. Ищите в биатлоне спортсменов и делайте из них чемпионов»

Теги сборная России сборная России (лыжные гонки) ФЛГР Елена Вяльбе Александр Большунов Лыжи

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе сообщила, что не собирается отдавать лыжников в биатлон.

— Народ уже возлагает надежды на Александра Большунова, говорят, что пора ему уже и винтовку брать.

— Нет, нет, Большунов никуда не пойдет, ни в какой биатлон.

— Не отпускаете, да?

— Нет, ну, часто очень спрашивают — а вы не могли бы каких-то спортсменов…Сейчас есть некий там Зайцев, тоже звонит и говорит, что, если бы мне дали любого из нашей команды, то я бы из него сделал олимпийского чемпиона через два года, именно в биатлоне. Так тогда найди в биатлоне биатлониста и сделай из него. Какого рожна-то…

Нет, ну как я могу быть президентом Федерации лыжных гонок и кому-то отдавать спортсменов? – сказала Вяльбе.

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