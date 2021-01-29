Василевский, Флери и Варламов – претенденты на «Везина Трофи» по итогам половины сезона (NHL.com)

Официальный сайт провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Везина Трофи» по итогам половины сезона.

Приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял из – 78 баллов (10 первых мест).

На втором месте из – 73 балла (7 первых мест). Третьим стал из с 49 баллами.

В этом сезоне Василевский провел 22 матча, одержал 18 побед, пропуская в среднем 1,90 шайбы и отражая 93,2% бросков.