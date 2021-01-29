Василевский, Флери и Варламов – претенденты на «Везина Трофи» по итогам половины сезона (NHL.com)

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Везина Трофи» по итогам половины сезона.
Приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.
В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.
Первое место занял Андрей Василевский из «Тампы» – 78 баллов (10 первых мест).
На втором месте Марк-Андре Флери из «Вегаса» – 73 балла (7 первых мест). Третьим стал Семен Варламов из «Айлендерс» с 49 баллами.
В этом сезоне Василевский провел 22 матча, одержал 18 побед, пропуская в среднем 1,90 шайбы и отражая 93,2% бросков.