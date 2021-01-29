Василевский, Флери и Варламов – претенденты на «Везина Трофи» по итогам половины сезона (NHL.com)

Теги рейтинги Айлендерс Тампа-Бэй Семен Варламов Марк-Андре Флери НХЛ Вегас Андрей Василевский Хоккей

Официальный сайт НХЛ провел предварительное голосование для определения кандидатов на получение «Везина Трофи» по итогам половины сезона. 

Приз вручается лучшему вратарю регулярного чемпионата.

В опросе приняли участие 17 авторов NHL.com, которым нужно было назвать по 5 кандидатов. Голоса считались по схеме 5-4-3-2-1.

Первое место занял Андрей Василевский из «Тампы» – 78 баллов (10 первых мест).

На втором месте Марк-Андре Флери из «Вегаса» – 73 балла (7 первых мест). Третьим стал Семен Варламов из «Айлендерс» с 49 баллами.

В этом сезоне Василевский провел 22 матча, одержал 18 побед, пропуская в среднем 1,90 шайбы и отражая 93,2% бросков.

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