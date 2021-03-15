«Локомотив» вышел на 3-е место в РПЛ, обойдя ЦСКА после победы над «Уфой» (1:0)

В 23-м туре РПЛ «Локомотив» выиграл у «Уфы» (1:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе команда тренера Марко Николича вышла на 3-е место в РПЛ, обойдя ЦСКА.

У команд по 40 очков, но «Локомотив» впереди благодаря тому, что оба раза обыграл армейцев в этом сезоне чемпионата – 1:0, 2:0.

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