«Локомотив» вышел на 3-е место в РПЛ, обойдя ЦСКА после победы над «Уфой» (1:0)

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В 23-м туре РПЛ «Локомотив» выиграл у «Уфы» (1:0).

Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.

Благодаря этой победе команда тренера Марко Николича вышла на 3-е место в РПЛ, обойдя ЦСКА.  

У команд по 40 очков, но «Локомотив» впереди благодаря тому, что оба раза обыграл армейцев в этом сезоне чемпионата – 1:0, 2:0.

Уфа – Локомотив 0:1 (0:0, 0:1)
Дата проведения
18 марта, 17.00, «Нефтяник»
превью матча текстовый онлайн статистика
Гол:
0:1 – 80 Крыховяк.
УфаБеленов, Плиев, Табидзе, Морозов, Мрзляк, Бизоза, Милетич (Жамалетдинов, 90), Урунов, Иванов, Йокич, Кротов (Сысуев, 74).
ЛокомотивГильерме, Чорлука (Лысцов, 46), Пабло, Рыбус, Живоглядов, Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов (Магкеев, 85), Куликов (Смолов, 61), Камано (Баринов, 79), Лисакович (Эдер, 79).
Предупреждения:
Йокич (17), Лисакович (53), Смолов (62), Плиев (77), Эдер (86).

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