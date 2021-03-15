«Локомотив» вышел на 3-е место в РПЛ, обойдя ЦСКА после победы над «Уфой» (1:0)

В 23-м туре РПЛ «Локомотив» выиграл у «Уфы» (1:0).
Sports.ru проводил текстовую онлайн-трансляцию матча.
Благодаря этой победе команда тренера Марко Николича вышла на 3-е место в РПЛ, обойдя ЦСКА.
У команд по 40 очков, но «Локомотив» впереди благодаря тому, что оба раза обыграл армейцев в этом сезоне чемпионата – 1:0, 2:0.
- Дата проведения
- 18 марта, 17.00, «Нефтяник»
- Гол:
- 0:1 – 80 Крыховяк.
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Уфа –
Беленов, Плиев, Табидзе, Морозов, Мрзляк, Бизоза, Милетич (Жамалетдинов, 90), Урунов, Иванов, Йокич, Кротов (Сысуев, 74).
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Локомотив –
Гильерме, Чорлука (Лысцов, 46), Пабло, Рыбус, Живоглядов, Мухин, Крыховяк, Жемалетдинов (Магкеев, 85), Куликов (Смолов, 61), Камано (Баринов, 79), Лисакович (Эдер, 79).