Камерунца Сонго’О из «Моркэма» дисквалифицировали на 6 матчей за гомофобское высказывание на поле. Он пройдет образовательный курс

Полузащитника дисквалифицировали на шесть матчей за гомофобское высказывание на поле во время игры английской Лиги 2 (четвертый по силе дивизион Англии – примечание Sports.ru).

29-летний футболист был удален в январе во время игры против за фол и оскорбительные выражения. Камерунец признался представителям Футбольной ассоциации Англии в том, что использовал оскорбления по признаку сексуальной ориентации.

После этого инцидента клуб выступил с заявлением, в котором сообщил, что «полностью согласен» с выводами расследования, а также заявил, что там «ненавидят насилие любого рода, будь то по признаку расы, цвета кожи, религии, этнической принадлежности, гендерной идентичности, пола, возраста, инвалидности или сексуальной ориентации».

«Я бы хотел принести искренние извинения за оскорбление, которое я мог нанести. Я очень разочарован в себе после того, как использовал это слово, потому что такое поведение не отражает, каким человеком я на самом деле являюсь. Меня просто спровоцировали.

Я выступаю против любой дискриминации и знаю, что такое поведение неприемлемо, я могу лишь извиниться и попросить прощения у всех, кого задело мое поведение», – сказал Сонго’О.

Футболист уже пропустил два из шести матчей, на которые он дисквалифицирован. Также ему предстоит пройти образовательные курсы по антидискриминационному поведению.