«Кому Промес позвонки выкрутил? Что ты смеешься?» Защитник «Урала» Калинин – Неценко в перерыве игры со «Спартаком»

Защитник «Урала» резко отреагировал на вопросы журналиста Александра Неценко в перерыве матча 23-го тура против (0:3, второй тайм).

– 0:3 просто, я не знаю. Нечего сказать по этому поводу. Не знаю, сами ошибки допускаем в простых ситуациях. Не открываемся друг под друга, а «Спартак» прессингует. Не знаю.

– Насколько самому приходится тяжело, потому что и при первом голе чуть-чуть не добежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки...

– Кому выкручивал позвонки? (Неценко смеется). А что ты смеешься?

– Да я не смеюсь, просто...

– Ну а что смешного? Кому выкручивал позвонки?

– Ничего смешного, просто...

– Ну так вы выражайтесь правильно тогда. Никому он не выкручивал, – сказал Калинин.

– Ну пытался накрутить на дриблинге, – отметил Неценко, но не получил ответа от футболиста .

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Уралом». Также игру можно посмотреть на сайте в прямом эфире.