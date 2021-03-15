«Кому Промес позвонки выкрутил? Что ты смеешься?» Защитник «Урала» Калинин – Неценко в перерыве игры со «Спартаком»

Теги Спартак премьер-лига Россия телевидение Урал Sports.ru Квинси Промес Игорь Калинин Александр Неценко Матч ТВ Футбол

Защитник «Урала» Игорь Калинин резко отреагировал на вопросы журналиста «Матч ТВ» Александра Неценко в перерыве матча 23-го тура РПЛ против «Спартака» (0:3, второй тайм).

– 0:3 просто, я не знаю. Нечего сказать по этому поводу. Не знаю, сами ошибки допускаем в простых ситуациях. Не открываемся друг под друга, а «Спартак» прессингует. Не знаю.

– Насколько самому приходится тяжело, потому что и при первом голе чуть-чуть не добежали, и во втором голе Промес выкручивал позвонки...

– Кому выкручивал позвонки? (Неценко смеется). А что ты смеешься?

– Да я не смеюсь, просто...

– Ну а что смешного? Кому выкручивал позвонки?

– Ничего смешного, просто...

– Ну так вы выражайтесь правильно тогда. Никому он не выкручивал, – сказал Калинин.

– Ну пытался накрутить на дриблинге, – отметил Неценко, но не получил ответа от футболиста «Урала».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча между «Спартаком» и «Уралом». Также игру можно посмотреть на сайте в прямом эфире.

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