Гончаренко покинет ЦСКА. Имя преемника назовут на неделе («Советский спорт»)

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко не сохранит свой пост после поражения от «Зенита» в 23-м туре (2:3).

Как утверждает , 43-летний специалист из Беларуси точно покидает московский клуб, а имя преемника назовут на неделе. И это необязательно будет .

Руководство ЦСКА приняло принципиальное решение о прекращении сотрудничества с Гончаренко. Однако обстоятельства этого решения не соответствуют распространенным ранее данным.

Утверждалось, что глава совета директоров ЦСКА Максим Орешкин в декабре настоял на том, чтобы Гончаренко продолжил тренировать команду, и только сейчас изменил свою позицию, но эта информация не соответствует действительности.

На самом деле Орешкин уже тогда выступал за уход Гончаренко. Однако он положился на опыт президента ЦСКА Евгения Гинера, который заблокировал отставку тренера.

Теперь же, когда Гончаренко не оправдал выданный ему карт-бланш, о расторжении контракта будет объявлено в ближайшее время.

До конца недели ЦСКА проведет переговоры с потенциальными преемниками, среди которых есть и иностранный специалист, его кандидатура рассматривалась еще в декабре.

Если договориться с новым главным тренером не получится, то сезон-2020/21 во главе команды доработает Василий Березуцкий, зимой ставший помощником Гончаренко.

При этом такой вариант развития событий не считается приоритетным. В ЦСКА рассчитывают получить нового главного тренера с серьезным опытом работы уже сейчас.

Напомним, Sport24, напротив, сообщал, что клуб не уволит Гончаренко до конца сезона и даже может продлить с ним контракт в случае выхода в Лигу чемпионов.

Гончаренко возглавляет ЦСКА с декабря 2016-го. Под его руководством красно-синие завоевали Суперкубок России, дважды стали серебряными призерами РПЛ и дошли до 1/4 финала Лиги Европы-2017/18.

В нынешнем чемпионате России ЦСКА после 23 туров занимает 3-е место в таблице и отстает от лидирующего «Зенита» на 8 очков.