Денис Лебедев: «Моргенштерн – отброс общества»

Бывший чемпион мира по боксу поддержал , который выступил против рэпера Моргенштерна в рекламной кампании «Альфа-Банка».

«Полностью поддерживаю Шлеменко в этом вопросе! Я считаю, Моргенштерн – отброс общества.

К сожалению, сегодня наша молодежь берет с него пример, подражает ему. Я не знаю, с чем это связано, но это печально», – сказал Лебедев.

«В мою молодость такое и сказать западло было». Шлеменко присоединился к акции против Моргенштерна в «Альфа-Банке»

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