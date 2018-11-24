НБА. «Юта» примет «Вашингтон», «Лейкерс» против «Шарлотт» и другие матчи

В четверг, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

В первой встрече игрового дня «Юта» Митчелла и Гобера в гостях сыграет с Била и Уэстбрука.

Лилларда и Макколлума дома встретится с Зайона Уильямсона. Леброна Джеймса примут Хэйворда и Ламело Болла.

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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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