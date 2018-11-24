НБА. «Юта» примет «Вашингтон», «Лейкерс» против «Шарлотт» и другие матчи

В четверг, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.
В первой встрече игрового дня «Юта» Митчелла и Гобера в гостях сыграет с «Вашингтоном» Била и Уэстбрука.
«Портленд» Лилларда и Макколлума дома встретится с «Новым Орлеаном» Зайона Уильямсона. «Лейкерс» Леброна Джеймса примут «Шарлотт» Хэйворда и Ламело Болла.
НБА
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 19 марта, 02.00, «Capital One Arena»
- Дата проведения
- 19 марта, 02.30, «State Farm Arena»
- Дата проведения
- 19 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
- Дата проведения
- 19 марта, 05.00, «Moda Center»
- Дата проведения
- 19 марта, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
- Дата проведения
- 19 марта, 05.30, «Staples Center»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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