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    НБА. «Юта» примет «Вашингтон», «Лейкерс» против «Шарлотт» и другие матчи

    Теги результаты Атланта Шарлотт Лейкерс Миннесота Нью-Йорк Новый Орлеан Орландо Финикс Портленд НБА Вашингтон Юта Оклахома-Сити Баскетбол

    В четверг, 18 марта, в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут 6 матчей.

    В первой встрече игрового дня «Юта» Митчелла и Гобера в гостях сыграет с «Вашингтоном» Била и Уэстбрука.

    «Портленд» Лилларда и Макколлума дома встретится с «Новым Орлеаном» Зайона Уильямсона. «Лейкерс» Леброна Джеймса примут «Шарлотт» Хэйворда и Ламело Болла.

    НБА

    Регулярный чемпионат

    Вашингтон – Юта
    Дата проведения
    19 марта, 02.00, «Capital One Arena»
    Онлайн матча

    Атланта – Оклахома-Сити
    Дата проведения
    19 марта, 02.30, «State Farm Arena»
    Онлайн матча

    Нью-Йорк – Орландо
    Дата проведения
    19 марта, 02.30, «Madison Square Garden»
    Онлайн матча

    Портленд – Новый Орлеан
    Дата проведения
    19 марта, 05.00, «Moda Center»
    Онлайн матча

    Финикс – Миннесота
    Дата проведения
    19 марта, 05.00, «Phoenix Suns Arena»
    Онлайн матча

    Лейкерс – Шарлотт
    Дата проведения
    19 марта, 05.30, «Staples Center»
    Онлайн матча

    ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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