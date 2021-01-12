Кержаков вошел в топ-30 игроков по хет-трикам в XXI веке в топ-10 лиг, Роналду – первый, Месси – второй

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Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кержаков вошел в топ-30 футболистов из топ-10 лиг Европы по количеству хет-триков в XXI веке по версии Transfermarkt.

Кержаков занял в этом рейтинге 30-е место. Он сделал 9 хет-триков за 472 матча в карьере. Это единственный россиянин, вошедший в топ-30 списка.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. Криштиану Роналду («Ювентус») – 57 хет-триков в 1022 матчах;

2. Лионель Месси («Барселона») – 54 хет-трика в 908 матчах;

3. Луис Суарес («Атлетико») – 29 хет-триков в 688 матчах;

4. Роберт Левандовски («Бавария») – 24 хет-трика в 626 матчах;

5. Марио Гомес («Бавария», «Штутгарт» и «Вольфсбург») – 18 хет-триков в 510 матчах;

6. Клас-Ян Хунтелар («Шальке») – 18 хет-триков в 635 матчах;

7. Серхио Агуэро («Манчестер Сити») – 18 хет-триков в 710 матчах;

8. Златан Ибрагимович («Милан») – 17 хет-триков в 561 матче;

9. Харри Кейн («Тоттенхэм») – 15 хет-триков в 376 матчах;

10. Эдинсон Кавани («Манчестер Юнайтед») – 15 хет-триков в 553 матчах.

Нападающий «ПСЖ» Неймар оформил 11 хет-триков в 392 матчах и занимает 17-е место в списке

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