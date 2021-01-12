Кержаков вошел в топ-30 игроков по хет-трикам в XXI веке в топ-10 лиг, Роналду – первый, Месси – второй

Бывший нападающий и сборной России Александр Кержаков вошел в топ-30 футболистов из топ-10 лиг Европы по количеству хет-триков в XXI веке по версии Transfermarkt.

Кержаков занял в этом рейтинге 30-е место. Он сделал 9 хет-триков за 472 матча в карьере. Это единственный россиянин, вошедший в топ-30 списка.

Топ-10 рейтинга выглядит так:

1. ( ) – 57 хет-триков в 1022 матчах;

2. ( ) – 54 хет-трика в 908 матчах;

3. ( ) – 29 хет-триков в 688 матчах;

4. ( ) – 24 хет-трика в 626 матчах;

5. («Бавария», «Штутгарт» и ) – 18 хет-триков в 510 матчах;

6. Клас-Ян Хунтелар ( ) – 18 хет-триков в 635 матчах;

7. ( ) – 18 хет-триков в 710 матчах;

8. ( ) – 17 хет-триков в 561 матче;

9. ( ) – 15 хет-триков в 376 матчах;

10. ( ) – 15 хет-триков в 553 матчах.

Нападающий «ПСЖ» Неймар оформил 11 хет-триков в 392 матчах и занимает 17-е место в списке