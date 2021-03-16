«Тоттенхэм» вылетел от «Динамо» Загреб после хет-трика Оршича. Хорваты выбили «Краснодар» ранее

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«Тоттенхэм» крупно уступил «Динамо» Загреб (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.

Полузащитник Мислав Оршич дважды забил в основное время игры и еще раз отличился в дополнительное.

Хорватский клуб победил после поражения в первой игре со счетом 0:2 и вышел в следующий раунд турнира.

Динамо Загреб Хорватия – Тоттенхэм Англия 3:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Дата проведения
18 марта, 20.55, «Максимир»
превью матча онлайн статистика
Голы:
1:0 – 62 Оршич, 2:0 – 82 Оршич, 3:0 – 106 Оршич.
Динамо ЗагребЛивакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Франьич (Леовац, 81), Адеми (Перич, 118), Якич (Атьемвен, 75), Иванушец, Маер (Гавранович, 81), Оршич, Петкович (Мишич, 90).
ТоттенхэмЛьорис, Дэвис (Регилон, 90), Орье (Бергвейн, 108), Санчес, Дайер, Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Алли (Ло Чельсо, 68), Лукас Моура (Винисиус, 85), Кейн.
Предупреждения:
Ламела (22), Якич (32), Лауритсен (79), Стоянович (92).

В прошлом раунде «Динамо» обыграло «Краснодар» по сумме двух матчей (3:2 и 1:0).

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