«Тоттенхэм» вылетел от «Динамо» Загреб после хет-трика Оршича. Хорваты выбили «Краснодар» ранее

«Тоттенхэм» крупно уступил «Динамо» Загреб (0:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы.
Полузащитник Мислав Оршич дважды забил в основное время игры и еще раз отличился в дополнительное.
Хорватский клуб победил после поражения в первой игре со счетом 0:2 и вышел в следующий раунд турнира.
- Дата проведения
- 18 марта, 20.55, «Максимир»
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Динамо Загреб –
Ливакович, Теофиль-Катрин, Ристовски (Стоянович, 90), Лауритсен, Франьич (Леовац, 81), Адеми (Перич, 118), Якич (Атьемвен, 75), Иванушец, Маер (Гавранович, 81), Оршич, Петкович (Мишич, 90).
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Тоттенхэм –
Льорис, Дэвис (Регилон, 90), Орье (Бергвейн, 108), Санчес, Дайер, Сиссоко, Уинкс (Ндомбеле, 68), Ламела (Бэйл, 60), Алли (Ло Чельсо, 68), Лукас Моура (Винисиус, 85), Кейн.
В прошлом раунде «Динамо» обыграло «Краснодар» по сумме двух матчей (3:2 и 1:0).