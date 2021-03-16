«Тоттенхэм» вылетел от «Динамо» Загреб после хет-трика Оршича. Хорваты выбили «Краснодар» ранее

крупно уступил «Динамо» Загреб (0:3) в ответном матче 1/8 финала .

Полузащитник Мислав Оршич дважды забил в основное время игры и еще раз отличился в дополнительное.

Хорватский клуб победил после поражения в первой игре со счетом 0:2 и вышел в следующий раунд турнира.

В прошлом раунде обыграло по сумме двух матчей (3:2 и 1:0).