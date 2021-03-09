45,4% - доля граждан РФ, систематически занимающихся физкультурой и спортом. По итогам 2020 года

опубликовало статистику по числу занимающихся спортом и физкультурой в стране в 2020 году.

Доля граждан России в возрасте от трех до 79 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, по итогам 2020 года составила 45,4% по сравнению с плановыми 43%. Не достигли установленного показателя только девять регионов.

Министр спорта подчеркнул, что одним из приоритетов министерства является увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, до 70% к 2030 году.

Матыцин также сообщил, что в рамках государственной программы в 2020 году профинансировано строительство 270 объектов спорта, на создание которых из федерального бюджета выделено 30,4 миллиарда рублей. Завершено строительство 192 объектов спорта.

«Основные целевые показатели отрасли были достигнуты за счет реализации плана, включающего непосредственную поддержку предприятий спортивной индустрии, разработку специальных мер по поддержанию у граждан необходимого уровня физической активности, создание условий для проведения спортивных мероприятий и оказания содействия региональным органам власти», – сказал Матыцин.

Документ эпохи. Счетная палата проверила, как развивается массовый спорт, и обалдела: заниматься негде и дорого, а Минспорт химичит со статистикой