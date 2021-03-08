Лапорта хочет предложить Месси пожизненный контракт в «Барсе» со снижением зарплаты

Стали известны планы нового президента «Барселоны» в отношении нападающего команды .

Менеджер хочет убедить аргентинца остаться в клубе. Лапорта намерен предложить футболисту контракт с понижением зарплаты, при этом соглашение будет пожизненным.

Предполагается, что такой срок соглашения позволит снизить финансовые потери, которые понесет Месси, согласившись на снижение зарплаты. Лапорта считает, что снижение зарплаты Месси станет примером для остальных игроков клуба.

В скором времени Лапорта и Месси могут встретиться, чтобы обсудить ситуацию, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на El Confidencial.

Срок действующего контракта аргентинца с клубом истекает летом.

В этом сезоне 33-летний форвард провел 25 матчей в , забил 21 гол и сделал 7 результативных передач. Его полную статистику можно изучить здесь.

Жоан Лапорта: «Лео, я люблю тебя – и «Барса» тоже. Будь «Камп Ноу» полон, ты бы не смог уйти»