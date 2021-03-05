«ПСЖ» выбил «Барсу» из ЛЧ, «Ливерпуль» прошел дальше, Дзюба вернется капитаном в сборную, призовые Черчесова и другие новости утра

1. «ПСЖ» выбил «Барселону» из Лиги чемпионов в 1/8 финала. В ответной игре (1:1) хватало ярких событий: очередной гол Мбаппе, невероятная ракета от Месси (единственный гол не с пенальти в этой ЛЧ и 120-й в турнире за все время), сэйв Кейлора Наваса, отразившего удар Месси с пенальти.

«Ливерпуль» снова обыграл «Лейпциг» (2:0) и вышел в 1/4 финала турнира. А вот Месси и Роналду не будет в 1/4 финала ЛЧ впервые с сезона-2004/05. Уходит эпоха?

2. Артема Дзюбу вызовут в сборную России, и он будет капитаном. Состав на матчи квалификации ЧМ-2022 против Мальты, Словении и Словакии объявят 15 марта.

3. В Кубке Гагарина «Авангард» вышел во второй раунд, победив 4-1 в серии «Автомобилист», который вылетел в первом раунде плей-офф КХЛ во втором сезоне подряд. Московское «Динамо» обыграло «Северсталь» 4-1 в серии. СКА победил минское «Динамо» в овертайме 5-го матча, забив победный гол в большинстве, и взял серию (4-1). «Магнитка» была сильнее «Барыса» в пятом матче и повела 3-2 в серии.

В Западной конференции определились пары полуфиналистов: ЦСКА сыграет с «Локомотивом», СКА – с «Динамо».

4. В перенесенном матче 33-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» дома крупно обыграл «Саутгемптон» (5:2). По дублю сделали Кевин де Брюйне и Рияд Марез, еще один гол забил Илкай Гюндоган.

5. Есть информация, что Станислав Черчесов и его штаб в сборной России получают 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах и около 10 млн – за ничьи. Юрист тренера все опровергает: «Такая чушь. Это просто непрофессионально».

6. НХЛ. Капризов забросил 7-ю шайбу в сезоне и помог «Миннесоте» обыграть «Вегас» (4:3), Дадонов забил 100-й гол в лиге. Все результаты – здесь.

7. Йоханнес Клэбо попросил Федерацию лыжных видов спорта Норвегии отозвать апелляцию на его дисквалификацию в марафоне на ЧМ-2021: «Я не допустил ошибки и никому не мешал. Но у меня просто-напросто нет сил продолжать это дело». У Александра Большунова останется серебро.

8. Нападающий Артемий Панарин вернулся к тренировкам с «Рейнджерс». Клуб его тепло встретил: «Привет, Хлебушек». Россиянин пропустил 8 последних матчей команды из-за истории с обвинениями в избиении девушки в баре Риги в 2011-м.

9. Трансферы. «Барселона» сделала предложение Серхио Агуэро, президент клуба Жоан Лапорта считает, что его переход убедит Лионеля Месси остаться. «Барса» готова продать Сеоджи Роберто за 60 млн евро. Рафаэль Варан склоняется к уходу из «Реала» по окончании сезона. «Краснодар» не станет продлевать контракт с Ари, вероятнее всего, форвард уйдет в конце сезона.

10. НБА. «Мемфис» победил «Вашингтон», «Даллас» взял верх над «Сан-Антонио».

11. «Атлетико» переиграл «Атлетик» (2:1) благодаря голу Луиса Суареса с пенальти в перенесенном матче 18-го тура чемпионата Испании. Команда Диего Симеоне увеличила отрыв от «Барсы» до 6 очков, от «Реала» – до 8.

12. Федерер в Дохе победил в первом матче за 405 дней, Карацев уступил Тиму, Рублев пробился в 1/4 финала. Потапова, Мугуруса, Соболенко вышли в 1/4 финала турнира в Дубае, Кузнецова выбыла.

13. Информаторы WADA Юлия и Виталий Степановы подали в ООН иск против России о нарушении прав человека.

14. Максим Буров победил на чемпионате мира по фристайлу, у Павла Кротова и Любови Никитиной – бронза.

15. Томас Бах переизбран на пост главы Международного олимпийского комитета.

16. Алана и Павел Мамаевы разводятся. Супруга хавбека «Ростова» пока предельно корректна: «Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей».

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