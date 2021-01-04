НБА. «Даллас» против «Сан-Антонио», «Мемфис» встретится с «Вашингтоном»

В среду, 10 марта, стартует вторая половина регулярного чемпионата НБА.
«Даллас» Луки Дончича сыграет дома против «Сан-Антонио». «Мемфис» Джа Морэнта примет «Вашингтон» Била и Уэстбрука.
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ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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