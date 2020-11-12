Черчесов и его штаб получают по 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах. Около 10 млн – за ничьи (Baza)

Теги Рубин Леонид Слуцкий Станислав Черчесов премьер-лига Россия Сборная России по футболу товарищеские матчи (сборные) деньги Футбол

Стал известен размер премий, которые получают представители тренерского штаба сборной России по итогам товарищеских матчей.

Как утверждает Baza, помимо зарплаты тренеры и персонал команды получают 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах, около 10 млн рублей – за ничьи. Часть суммы достается главному тренеру сборной Станиславу Черчесову, остальное делят между собой остальные сотрудники сборной.

При этом до чемпионата мира 2018 года размер премий был ниже: за победы штаб получал 9 млн рублей, за ничьи – около 4 млн рублей.

Прошлый тренер сборной России Леонид Слуцкий, сейчас работающий в «Рубине», со всем своим штабом получал по 5 миллионов.

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