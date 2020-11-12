Черчесов и его штаб получают по 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах. Около 10 млн – за ничьи (Baza)

Стал известен размер премий, которые получают представители тренерского штаба сборной России по итогам товарищеских матчей.

Как утверждает Baza, помимо зарплаты тренеры и персонал команды получают 20 млн рублей за победы в товарищеских матчах, около 10 млн рублей – за ничьи. Часть суммы достается главному тренеру сборной , остальное делят между собой остальные сотрудники сборной.

При этом до чемпионата мира 2018 года размер премий был ниже: за победы штаб получал 9 млн рублей, за ничьи – около 4 млн рублей.

Прошлый тренер сборной России Леонид Слуцкий, сейчас работающий в , со всем своим штабом получал по 5 миллионов.