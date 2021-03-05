Видеотрансляция матча «ПСЖ» – «Барселона» – 1:1. Мбаппе и Месси забили. Текстовый онлайн есть

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Барселону» (первый матч – 4:1).
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Кроме того, матч можно посмотреть в прямом эфире на сайте. 📺
- Дата проведения
- 10 марта, 23.00, «Парк де Пренс»
-
ПСЖ –
Навас, Кимпембе, Курзава (Диалло, 46), Маркиньос, Флоренци, Паредес, Верратти, Гуйе, Дракслер, Икарди, Мбаппе.
-
Барселона –
тер Стеген, Дест, Альба, Мингеса (Фирпо, 35), Лангле, де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле, Гризманн, Месси.
Первый матч – 4:1