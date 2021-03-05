Видеотрансляция матча «ПСЖ» – «Барселона» – 1:1. Мбаппе и Месси забили. Текстовый онлайн есть

Теги ПСЖ Барселона Лионель Месси Лига чемпионов УЕФА Sports.ru Килиан Мбаппе Футбол

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Барселону» (первый матч – 4:1).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Кроме того, матч можно посмотреть в прямом эфире на сайте. 📺

ПСЖ Франция – Барселона Испания 1:1 (перерыв)
Дата проведения
10 марта, 23.00, «Парк де Пренс»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 30, пенальти Мбаппе, 1:1 – 37 Месси.
ПСЖНавас, Кимпембе, Курзава (Диалло, 46), Маркиньос, Флоренци, Паредес, Верратти, Гуйе, Дракслер, Икарди, Мбаппе.
Барселонатер Стеген, Дест, Альба, Мингеса (Фирпо, 35), Лангле, де Йонг, Бускетс, Педри, Дембеле, Гризманн, Месси.
Предупреждения:
Курзава (8), Мингеса (25), Лангле (30), де Йонг (38).

Первый матч – 4:1

Статистика Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья