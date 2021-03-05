Видеотрансляция матча «ПСЖ» – «Барселона» – 1:1. Мбаппе и Месси забили. Текстовый онлайн есть

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов принимает «Барселону» (первый матч – 4:1).

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Кроме того, матч можно посмотреть в прямом эфире на сайте. 📺

Первый матч – 4:1

Статистика Лиги чемпионов

Календарь Лиги чемпионов