«Краснодар» не станет продлевать контракт с Ари. Вероятнее всего, он уйдет в конце сезона

Теги премьер-лига Россия возможные трансферы Ари Краснодар Футбол

Нападающий «Краснодара» Ари, скорее всего, покинет команду по окончании сезона.

Срок действующего контракта игрока с клубом истекает 30 июня 2021 года. Руководство «Краснодара» не планирует продлевать соглашение с 35-летним футболистом, пишет Sport24.ru.

Нападающий выступает за «Краснодар» с 2013 года. В феврале 2017-го он ушел в «Локомотив» на правах аренды и вернулся в состав «южан» в 2018 году. Ари провел два матча за сборную России.

В текущем сезоне Ари провел 9 матчей во всех турнирах и забил два гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья