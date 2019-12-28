«Краснодар» не станет продлевать контракт с Ари. Вероятнее всего, он уйдет в конце сезона

Нападающий Ари, скорее всего, покинет команду по окончании сезона.

Срок действующего контракта игрока с клубом истекает 30 июня 2021 года. Руководство «Краснодара» не планирует продлевать соглашение с 35-летним футболистом, пишет Sport24.ru.

Нападающий выступает за «Краснодар» с 2013 года. В феврале 2017-го он ушел в «Локомотив» на правах аренды и вернулся в состав «южан» в 2018 году. Ари провел два матча за сборную России.

В текущем сезоне Ари провел 9 матчей во всех турнирах и забил два гола. С его полной статистикой можно ознакомиться здесь.