Месси и Роналду не будет в 1/4 финала ЛЧ впервые с сезона-2004/05

по итогам двух матчей с (1:4, 1:1) вылетела из Лиги чемпионов на этапе 1/8 финала.

Вчера также завершил выступление в ЛЧ, уступив «Порту» по сумме двух встреч (1:2, 3:2).

Таким образом, и нападающий каталонцев , и форвард туринцев покинули турнир до четвертьфинала.

Такое случилось впервые с сезона-2004/05. Тогда в 1/8 финала «Барселона» с Месси вылетела от «Челси» (2:1, 2:4), а «Манчестер Юнайтед» с «Роналду» – от «Милана» (0:1, 0:1).

Ни Месси, ни Роналду не будет в 1/4 ЛЧ впервые за 16 лет. Каким был последний плей-офф без их величия?

Месси забил 120 голов в Лиге чемпионов. У Роналду 134 мяча