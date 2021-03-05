Месси забил 120 голов в Лиге чемпионов. У Роналду 134 мяча

«Барселона» играет вничью с «ПСЖ» (1:1, перерыв) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
На 37-й минуте форвард каталонцев Лионель Месси дальним ударом поразил ворота Кейлора Наваса.
Это 120-й гол аргентинца в данном турнире. Лишь нападающий Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», забил больше – 134.
Также в пятерку лучших бомбардиров в истории турнира входят Роберт Левандовски (72), Рауль (71) и Карим Бензема (69).
Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.
Видеотрансляция матча «ПСЖ» – «Барселона» – 1:1. Мбаппе и Месси забили. Текстовый онлайн есть
Стоило Кейлору моргнуть, как Месси пальнул ему с тридцати метров ☄— Матч ТВ (@MatchTV) March 10, 2021
Вот кого сегодня точно не стоит недооценивать ☝ pic.twitter.com/mnqnt1gjjq