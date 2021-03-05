Месси забил 120 голов в Лиге чемпионов. У Роналду 134 мяча

играет вничью с (1:1, перерыв) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 37-й минуте форвард каталонцев дальним ударом поразил ворота Кейлора Наваса.

Это 120-й гол аргентинца в данном турнире. Лишь нападающий , выступающий за «Ювентус», забил больше – 134.

Также в пятерку лучших бомбардиров в истории турнира входят (72), Рауль (71) и (69).

Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «ПСЖ» – «Барселона» – 1:1. Мбаппе и Месси забили. Текстовый онлайн есть