Месси забил 120 голов в Лиге чемпионов. У Роналду 134 мяча

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«Барселона» играет вничью с «ПСЖ» (1:1, перерыв) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

На 37-й минуте форвард каталонцев Лионель Месси дальним ударом поразил ворота Кейлора Наваса.

Это 120-й гол аргентинца в данном турнире. Лишь нападающий Криштиану Роналду, выступающий за «Ювентус», забил больше – 134.

Также в пятерку лучших бомбардиров в истории турнира входят Роберт Левандовски (72), Рауль (71) и Карим Бензема (69).

Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «ПСЖ» – «Барселона» – 1:1. Мбаппе и Месси забили. Текстовый онлайн есть

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