«Барса» готова продать Роберто за 60 млн евро

Защитник Серджи Роберто может покинуть «Барселону» в летнее трансферное окно.

Решение по будущему игрока, срок действующего контракта которого с каталонским клубом истекает летом 2022 года, будет зависеть от мнения главного тренера , а также спортивного менеджмента.

В случае, если решит расстаться с 29-летним футболистом, клуб хочет получить за него 60 млн евро. Такое предложение по испанцу уже поступало год назад, утверждает Mundo Deportivo.

Серджи Роберто – воспитанник «Барселоны». В составе клуба он 6 раз выигрывал Ла Лигу, дважды брал Лигу чемпионов, а также пять рад побеждал в Кубке Испании.

В этом сезоне Роберто провел 8 матчей в , забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи. Его статистику можно изучить здесь.