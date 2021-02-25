«Ювентус» вылетел из ЛЧ, ЦСКА во 2-м раунде Кубка Гагарина, Лев уйдет из сборной Германии, Неймар не сыграет с «Барсой» и другие новости утра

1. «Ювентус» вылетел из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала: туринцы победили «Порту» (3:2) в дополнительное время в ответном матче, но португальцы идут дальше за счет голов на выезде.

«Юве» вылетает в 1/8 финала ЛЧ второй сезон подряд. С Роналду туринский клуб 3 года не доходит до полуфинала. Португалец, кстати, не забил в плей-офф ЛЧ впервые с 2005 года (да еще и отвернулся в стенке при голе «Порту» со штрафного).

«Боруссия» Дортмунд впервые за 4 года вышла в 1/4 финала ЛЧ, сыграв вничью с «Севильей» (2:2). Опять блистал Эрлинг Холанд: норвежец сделал дубль, у него 10 мячей в 6 последних матчах ЛЧ. Кроме того, Холанд забил 20 голов в первых 14 матчах турнира. Это рекорд – на 10 матчей быстрее Кейна.

2. ЦСКА, «Ак Барс» и «Локомотив» вышли во второй раунд Кубка Гагарина. «Спартак», «Торпедо» и «Йокерит» вылетели. Все три серии завершились со счетом 4-0. «Салават» выиграл три матча подряд у «Трактора» и ведет 3-1 в серии.

Олег Знарок проиграл серию плей-офф со счетом 0-4 впервые в КХЛ.

3. ⚡Йоахим Лев уйдет из сборной Германии после Евро-2020. Клопп уже сообщил, что сменщиком не станет.

4. Неймар не сыграет с «Барселоной» в отчетном матче ЛЧ из-за травмы. В свою очередь, Пике и Араухо не попали в заявку «Барсы» на игру с «ПСЖ».

5. 🥇🥈 Анастасия Смирнова выиграла первое в истории России золото ЧМ в парном могуле, у Виктории Лазаренко – серебро.

6. Российский лыжник Александр Большунов за выступление на чемпионате мира по лыжным гонкам заработал более 3 миллионов рублей.

7. «Спартак» попросит РФС отменить желтую карточку Жиго в матче с «Краснодаром».

8. Норвегия подала апелляцию на дисквалификацию Клэбо в марафоне на ЧМ-2021. На финише он задел Большунова и тот сломал палку.

9. НХЛ. Два очка Кузнецова помогли «Вашингтону» обыграть «Нью-Джерси», Орлов забил 3-й гол в сезоне. Малкин продлил результативную серию до 5 матчей. Все результаты – здесь.

10. Рейтинги UFC: Махачев поднялся на 11-е место в легком дивизионе, Ян по-прежнему выше Стерлинга в общем рейтинге.

11. Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев возобновил тренировки с командой. Ранее он был изолирован с признаками ОРВИ и пропустил два последних матча армейцев.

12. Летние Олимпийские игры в Токио пройдут без иностранных болельщиков, сообщают из Японии.

13. Появилась информация об увольнении главы Министерства спорта России Олега Матыцина, но в ведомстве ее опровергли.

14. Немецкие фанаты призвали к бойкоту ЧМ в Катаре: «Пышный праздник на могилах тысяч рабочих-мигрантов – конец этики и достоинства».

15. «Барса» завела первый русскоязычный аккаунт в соцсетях. Гризманн, де Йонг и Пьянич обратились к фанатам на русском.

16. Трансферные новости. Защитник «Штутгарта» Антон отказался переходить в «Зенит». Неймар снова звонил Месси, чтобы убедить Лео перейти в «ПСЖ». Цель «Барсы» – подписание Агуэро и Гарсии. Остальные трансферы зависят от финансового положения клуба. «МЮ» может включить Де Хеа в сделку по Облаку. Клуб намерен подписать вратаря летом.

17. Овечкин, Малкин, Гусев и Бобровский вошли в сборную разочарований первой части сезона НХЛ по версии The Athletic.

Цитаты дня.

Елена Вяльбе: «Если сравнивать с затратами Норвегии на спорт, мы словно не открывшие глаза котята. Они занимаются «Формулой-1», мы катаемся на картинге»

Рустем Сайманов: «Возвращение Слуцкого – большая удача для России. Уйдет только в «Реал», если пригласят»

Глава DFB о женщинах в футболе: «Компании с женщинами в руководстве достигают лучших результатов. Посмотрите на политику, Меркель излучает спокойствие»

Тренер Большунова: «У Клэбо большой прогресс. У меня есть сомнения, тем более просочилась информация о его терапевтических исключениях»

Знарок – прессе: «Вы должны прославлять советский и российский хоккей. Олимпиада не то, это не то. Понимаете?»

«Сама на ворота встану, что еще делать?» Гендиректор «Тамбова» об уходе Рыжикова