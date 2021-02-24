Информаторы WADA Юлия и Виталий Степановы подали в ООН иск против России о нарушении прав человека

Информаторы Всемирного антидопингового агентства ( ) Юлия и Виталий Степановы подали иск против России, адресованный Верховному комиссару Организации объединенных наций ( ) по правам человека.

Степанова, ранее выступавшая в беге за Россию, в 2015 году вместе со своим мужем стала инициатором антидопингового расследования в российской легкой атлетике, по итогам которого Всероссийская федерация легкой атлетики ( ) была отстранена и не восстановлена по сей день.

Степановы утверждают, что в России существовала государственная допинговая программа, которая нарушала статью 7 Международного пакта о гражданских и политических правах: «Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство обращению или наказанию. В частности, ни одно лицо не должно без его свободного согласия подвергаться медицинским или научным опытам».

В иске утверждается, что у не было иного выбора, кроме как участвовать в «медицинском или научном эксперименте», которым являлась государственная допинговая программа. Среда, в которой это происходило, не оставляла ей места для свободного и осознанного согласия, поскольку ее средства к существованию зависели от участия в этой программе.

Также в 128-страничном документе говорится, что государственная допинговая программа в России ставила под угрозу право на здоровье и нарушала права на свободу слова и неприкосновенность частной жизни.

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