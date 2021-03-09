Йоханнес Клэбо попросил Федерацию лыжных видов спорта Норвегии отозвать апелляцию на его дисквалификацию в марафоне на ЧМ-2021

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Норвежский лыжник Йоханнес Клэбо обратился к Федерации лыжных видов спорта Норвегии с просьбой отозвать апелляцию на его дисквалификацию в марафоне на ЧМ-2021. 

Об этом лыжник сообщил в своем инстаграме. 

«Должен признаться, что пережил несколько трудных дней – в эмоциональном плане это были американские горки. На это ушло много энергии, и я не хочу больше тратить свои силы и время. 

Результат лыжной гонки должен быть определен в кабинете – это неправильно. Я должен смотреть в будущее. 

Только что я обратился к Федерации лыжных видов спорта Норвегии с просьбой отозвать апелляцию. В любом случае, получить золото за лучшую гонку в моей жизни спустя несколько дней – это было бы совсем не то. 

Я всегда буду уверен в том, что не делал ничего нарушающего правила, никому не препятствовал. Но теперь с этим покончено, мне нужно сосредоточиться на финале Кубка мира. 

Хочу поздравить Эмиля Иверсена с победой – считаю, он заслуживает настоящего праздника. Поздравляю, друг!

Также поздравляю Большунова с серебром. Он блестящий лыжник. Впереди у нас много сложных соревнований. 

С нетерпением жду выходных и сделаю все, что в моих силах», – написал Клэбо.

 
 
 
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Публикация от Johannes Høsflot Klæbo (@johanneshk)

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