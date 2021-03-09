Йоханнес Клэбо попросил Федерацию лыжных видов спорта Норвегии отозвать апелляцию на его дисквалификацию в марафоне на ЧМ-2021

Норвежский лыжник обратился к с просьбой отозвать апелляцию на его дисквалификацию в марафоне на ЧМ-2021.

Об этом лыжник сообщил в своем инстаграме.

«Должен признаться, что пережил несколько трудных дней – в эмоциональном плане это были американские горки. На это ушло много энергии, и я не хочу больше тратить свои силы и время.

Результат лыжной гонки должен быть определен в кабинете – это неправильно. Я должен смотреть в будущее.

Только что я обратился к Федерации лыжных видов спорта Норвегии с просьбой отозвать апелляцию. В любом случае, получить золото за лучшую гонку в моей жизни спустя несколько дней – это было бы совсем не то.

Я всегда буду уверен в том, что не делал ничего нарушающего правила, никому не препятствовал. Но теперь с этим покончено, мне нужно сосредоточиться на финале Кубка мира.

Хочу поздравить Эмиля Иверсена с победой – считаю, он заслуживает настоящего праздника. Поздравляю, друг!

Также поздравляю Большунова с серебром. Он блестящий лыжник. Впереди у нас много сложных соревнований.

С нетерпением жду выходных и сделаю все, что в моих силах», – написал Клэбо.