Месси не забил «ПСЖ» с пенальти. Навас отбил мяч ногами в перекладину

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в конце первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, перерыв).
11-метровый удар был назначен после фола Левена Курзава на Антуане Гризманне.
Месси с точки пробил по центру, и вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас сумел отбить мяч ногами, переведя его в перекладину.
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Кроме того, матч можно посмотреть в прямом эфире на сайте.
Зато Навас потащил от Месси пенальти 🙆♂️— Матч ТВ (@MatchTV) March 10, 2021
Фанаты «Реала» сейчас особенно гордятся Кейлором 😉 pic.twitter.com/WC8qyXVhyY