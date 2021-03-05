Месси не забил «ПСЖ» с пенальти. Навас отбил мяч ногами в перекладину

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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси не реализовал пенальти в конце первого тайма ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1, перерыв).

11-метровый удар был назначен после фола Левена Курзава на Антуане Гризманне.

Месси с точки пробил по центру, и вратарь «ПСЖ» Кейлор Навас сумел отбить мяч ногами, переведя его в перекладину.

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры. Кроме того, матч можно посмотреть в прямом эфире на сайте.

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