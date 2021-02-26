«Роналду – свинья. Жду видео от Долорес и его беззубой семьи! Мы отомстили итальянским ворам!» Сотрудник «Порту» после игры с «Юве»

Сотрудник «Порту» Фернандо Сауль, отвечающий в клубе за работу с болельщиками, а также являющийся диктором на стадионе «Драгау», неуважительно отозвался о нападающем после матчей с (2:1, 2:3) в 1/8 финала чемпионов.

«Мы отомстили итальянским ворам, мы отомстили свинье Роналду за то, что он сделал на «Драгау». Что за гордость, это «Порту»! Карнавал в Мурарии!

Я жду видео от Долорес и от его беззубой семьи!» – написал Сауль в сторис инстаграма.

Мурария – один из районов Лиссабона, а Роналду – воспитанник «Спортинга». Долорес – это мать Роналду.

Сауль не впервые становится участником скандальных эпизодов. В 2017 году его отстранили на 30 дней за то, что после матча против «Бенфики» он кричал в адрес судей: «Мы устали от того, что нас грабят!»

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