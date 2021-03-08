🥇🥉 Максим Буров победил на чемпионате мира по фристайлу, Павел Кротов завоевал бронзу

Российский фристайлист Максим Буров одержал победу на чемпионате мира в Алма-Ате.
Буров стал двукратным чемпионом мира – он побеждал в 2019 году. Также россиянин – двукратный обладатель Кубка мира.
Еще один россиянин Павел Кротов завоевал бронзовую награду.
Фристайл
Чемпионат мира
Алма-Ата, Казахстан
Мужчины
Лыжная акробатика
1. Максим Буров (Россия) – 135,00
2. Кристофер Лиллис (США) – 133,50
3. Павел Кротов (Россия) – 127,50...
5. Илья Буров (Россия) – 83,00
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