🥇🥉 Максим Буров победил на чемпионате мира по фристайлу, Павел Кротов завоевал бронзу

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Российский фристайлист Максим Буров одержал победу на чемпионате мира в Алма-Ате. 

Буров стал двукратным чемпионом мира – он побеждал в 2019 году. Также россиянин – двукратный обладатель Кубка мира. 

Еще один россиянин Павел Кротов завоевал бронзовую награду. 

Фристайл

Чемпионат мира

Алма-Ата, Казахстан

Мужчины

Лыжная акробатика

1. Максим Буров (Россия) – 135,00

2. Кристофер Лиллис (США) – 133,50

3. Павел Кротов (Россия) – 127,50...

5. Илья Буров (Россия) – 83,00

Наши гремят в зимних видах: Большунов раскидал норвежцев, Буров – король фристайла, а в санях – второе подряд золото на ЧМ🤟

 

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