🥇🥉 Максим Буров победил на чемпионате мира по фристайлу, Павел Кротов завоевал бронзу

Российский фристайлист одержал победу на чемпионате мира в Алма-Ате.

Буров стал двукратным чемпионом мира – он побеждал в 2019 году. Также россиянин – двукратный обладатель Кубка мира.

Еще один россиянин Павел Кротов завоевал бронзовую награду.

Фристайл

Чемпионат мира

Алма-Ата, Казахстан

Мужчины

Лыжная акробатика

1. Максим Буров (Россия) – 135,00

2. Кристофер Лиллис (США) – 133,50

3. Павел Кротов (Россия) – 127,50...

5. (Россия) – 83,00

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