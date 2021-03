«Привет, Хлебушек». «Рейнджерс» о выходе Панарина на тренировку

Нападающий , скорее всего, в ближайшее время вернется в состав .

В официальном твиттере клуб опубликовал видео с россиянином, который выходит на тренировку.

«Скажи это вместе с нами: привет, Хлебушек», – говорится в посте нью-йоркской команды.

Ранее тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.

Хоккеист на время покинул расположение «Рейнджерс». Он пропустил 8 последних матчей.

Say it with us:



PRIVET, BREADMAN. pic.twitter.com/VANV62fn6r