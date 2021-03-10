«Привет, Хлебушек». «Рейнджерс» о выходе Панарина на тренировку

Нападающий Артемий Панарин, скорее всего, в ближайшее время вернется в состав «Рейнджерс».
В официальном твиттере клуб опубликовал видео с россиянином, который выходит на тренировку.
«Скажи это вместе с нами: привет, Хлебушек», – говорится в посте нью-йоркской команды.
Ранее тренер Андрей Назаров, работавший с Панариным в «Витязе», заявил, что хоккеист избил девушку в баре отеля в Риге в 2011 году.
Хоккеист на время покинул расположение «Рейнджерс». Он пропустил 8 последних матчей.
Say it with us:— New York Rangers (@NYRangers) March 10, 2021
PRIVET, BREADMAN. pic.twitter.com/VANV62fn6r