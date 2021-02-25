«Спартак» стер «Краснодар», драма в лыжах и серебро Большунова, «МЮ» тормознул «Сити», ничья «Реала» и «Атлетико», Лапорта – президент «Барсы» и другие новости

1. «Спартак» подарил настоящий праздник своим болельщикам, размазав «Краснодар» на «Открытие Арене» – 6:1! Двух красавцев красно-белые положили уже к 8-й минуте, Промес забил первый гол после возвращения, Саша Соболев отметил день рождения дублем. Неудачная серия забыта, так крупно «Спартак» не побеждал с 2015-го. Счастливый Федун после игры заговорил о желании выйти в ЛЧ, прокомментировал фотошоп руки Мозеса и роль своей супруги Заремы в клубе.

Тонущий «Краснодар» впервые получил 6 голов в Премьер-лиге, в пяти последних матчах у «быков» четыре поражения. Мусаев, впрочем, сам подавать в отставку, похоже, не собирается.

В другом матче дня «Динамо» обыграло «Тамбов» (2:0), вновь ярко проявил себя 17-летний вундеркинд Захарян. В следующем туре бело-голубые как раз встретятся со «Спартаком».

2. Скандалом завершился марафон на ЧМ по лыжным гонкам – на финишной прямой у Большунова после контакта с Клэбо сломалась палка, и вместо первого места россиянину досталось лишь третье. Александр не смог сдержать слез после такой обидной концовки, однако Клэбо в итоге лишили золота, а нашему лыжнику присудили серебро (золото досталось другому норвежцу Иверсену). Тем не менее подавленный Большунов даже не стал надевать медаль. Может, поднимет немного настроение поздравление президента?

3. «МЮ» хлопнул «Ман Сити» в дерби, прервав 21-матчевую победную серию «горожан». Первая победа «Юнайтед» над клубом «большой шестерки» в сезоне, Бруну забил – пусть и с пенальти. Сульшер доминирует в противостоянии с Гвардиолой, он первый тренер «МЮ», выигравший три первых дерби в гостях. Однако в возвращение в гонку за титул норвежец все равно не верит, между командами 11 очков.

«Ливерпуль» продолжает падать – уже 6-е подряд домашнее поражение «красным» нанес «Фулхэм» (0:1). У мерсисайдцев просто катастрофическая статистика в атаке, команда свалилась на 8-е место в таблице, а по потерянным очкам – на 9-е.

Подвинул «Ливерпуль» в таблице «Тоттенхэм», разобравшийся с «Кристал Пэлас» (4:1). Бэйл продолжает забивать, Кейн и Сон демонстрируют чудеса взаимопонимания на поле.

4. В мадридском дерби «Реал» на 88-й минуте ушел от поражения благодаря голу Бензема. Суарес открыл счет в первом тайме после шикарной комбинации и уже забил больше, чем за весь прошлый сезон. «Мадрид» мог отыграться еще до перерыва, но арбитр не поставил пенальти за руку Фелипе. И лишь гол Бензема в самой концовке позволил «Реалу» продлить серию без поражений в матчах с «Атлетико». У команды Симеоне не лучшие результаты в последнее время, но комфортное лидерство в Ла Лиге команда сохраняет.

5. Жоан Лапорта стал президентом «Барселоны», уверенно выиграв выборы. При нем клуб брал 6 трофеев в 2009-м.

6. «Рейнджерс» Стивена Джеррарда досрочно выиграли чемпионат Шотландии, прервав гегемонию «Селтика». Это первый трофей в тренерской карьере легенды «Ливерпуля».

9. В Серии А «Милан», продолжающий гонку за «Интером», одержал победу над «Вероной» (2:0), «Фиорентина» без травмированного Кокорина сгоняла 3:3 с «Пармой», отыгравшись в концовке.

10. В Кубке Гагарина «Салават» повел в серии с «Трактором», «Ак Барс» одержал третью победу над «Торпедо», ЦСКА уверенно разобрался со «Спартаком», у которого просто беда в атаке, «Локомотив» вновь был сильнее «Йокерита». В Западной конференции в 3 из 4 серий уже все ясно, на Востоке интриги побольше. Все результаты дня – здесь.

11. «Баффало», проиграв «Айлендерс» (2:5), потерпел 7-е подряд поражение в НХЛ, Сорокин отразил 25 бросков и одержал 4-ю победу в составе клуба из Нью-Йорка. Овечкин вышел на 2-е место в истории лиги по голам (363) в гостях, у Малкина 1+1 во второй игре подряд. Все результаты – здесь.

12. Матч звезд НБА. Команда Леброна оказалась сильнее команды Дюрэнта. В конкурсах Карри стал 2-кратным победителем по трехочковым, Саймонс – чемпион по данкам.

13. Норвежка Тириль Экхофф выиграла гонку преследования на этапе Кубка мира по биатлону. Лучшая из россиянок Светлана Миронова заняла 14-е место.

14. У Дениса Глушакова и футболистки ЦСКА Ксении Коваленко родилась дочь, которую назвали Милой.

15. «Ливерпуль» намерен побороться с «Реалом» за Мбаппе. В Испании пишут, что Салах может уйти из-за разногласий с Клоппом.

16. Президент UFC Дэйна Уайт рассказал о планах организовать реванш Стерлинг – Ян.

Цитаты дня

Тренер сборной Норвегии: «Большунов больше озабочен тем, чтобы помешать Клэбо, а не выбрать лыжню. Он не демонстрирует нормальную линию поведения»

Александр Шлеменко о бое Ян – Стерлинг: «Это американцы. Вы видели хоть раз, чтобы они набирались героизма?»

Александр Большунов: «Надеюсь, что у нас с Клэбо по-прежнему будут хорошие отношения в спорте»