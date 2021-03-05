Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» против «Саутгемптона» – 5:2. Онлайн-трансляция, де Брюйне и Марез сделали дубли

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия результаты Sports.ru Саутгемптон Илкай Гюндоган Кевин де Брюйне Джеймс Уорд-Проуз Рияд Марез Че Адамс Футбол

В перенесенном матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Саутгемптон».

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.

Чемпионат Англии

33-й тур

Перенесенный матч

Манчестер Сити – Саутгемптон 5:2 (второй тайм)
Дата проведения
10 марта, 21.00, «Этихад Стэдиум»
превью матча текстовый онлайн статистика
Голы:
1:0 – 15 де Брюйне, 1:1 – 25, пенальти Уорд-Проуз, 2:1 – 40 Марез, 3:1 – 45 Гюндоган, 4:1 – 55 Марез, 4:2 – 56 Адамс, 5:2 – 59 де Брюйне.
Манчестер СитиЭдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Фоден, де Брюйне, Марез (Ферран Торрес, 61), Фернандиньо.
СаутгемптонМаккарти, Стивенс (Диалло, 63), Беднарек, Бертран, Вестергор, Редмонд, Дженепо (Телла, 46), Армстронг, Уорд-Проуз, Салису, Адамс.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
  • Друзья