Чемпионат Англии. «Манчестер Сити» против «Саутгемптона» – 5:2. Онлайн-трансляция, де Брюйне и Марез сделали дубли

В перенесенном матче 33-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Сити» принимает «Саутгемптон».
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию игры.
Чемпионат Англии
33-й тур
Перенесенный матч
- Дата проведения
- 10 марта, 21.00, «Этихад Стэдиум»
- Голы:
- 1:0 – 15 де Брюйне, 1:1 – 25, пенальти Уорд-Проуз, 2:1 – 40 Марез, 3:1 – 45 Гюндоган, 4:1 – 55 Марез, 4:2 – 56 Адамс, 5:2 – 59 де Брюйне.
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Манчестер Сити –
Эдерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Диаш, Зинченко, Бернарду Силва, Гюндоган, Фоден, де Брюйне, Марез (Ферран Торрес, 61), Фернандиньо.
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.