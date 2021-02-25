«Барса» сделала Агуэро предложение несколько часов назад. Лапорта считает, что его переход убедит Месси остаться

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«Барселона» хочет подписать контракт с нападающим Серхио Агуэро, срок контракта которого с «Манчестер Сити» истекает этим летом.

По информации TyC Sports, каталонский клуб несколько часов назад сделал конкретное предложение форварду. Теперь решение – в руках Агуэро.

Форвард является одним из самых близких друзей нападающего «Барсы» Лионеля Месси. Новый президент клуба Жоан Лапорта надеется, что приход Агуэро убедить Месси остаться в Каталонии.

С полной статистикой 32-летнего форварда, который провел в этом сезоне 6 матчей в АПЛ и не отметился результативными действиями, можно ознакомиться здесь.

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