«Барса» сделала Агуэро предложение несколько часов назад. Лапорта считает, что его переход убедит Месси остаться

хочет подписать контракт с нападающим , срок контракта которого с истекает этим летом.

По информации TyC Sports, каталонский клуб несколько часов назад сделал конкретное предложение форварду. Теперь решение – в руках Агуэро.

Форвард является одним из самых близких друзей нападающего «Барсы» . Новый президент клуба Жоан Лапорта надеется, что приход Агуэро убедить Месси остаться в Каталонии.

С полной статистикой 32-летнего форварда, который провел в этом сезоне 6 матчей в и не отметился результативными действиями, можно ознакомиться здесь.