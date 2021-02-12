Черчесов о пандемии: «В России мы начали жить свободнее раньше, чем в других странах, где все гораздо жестче»

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов поделился мыслями о последствиях пандемии коронавируса.

«Пандемия лишила прежде всего мобильности и живого общения. Что касается формата работы, то в сборной, в отличие от клуба, он предполагает дистанционный характер, поэтому мы к нему привыкли», – сказал тренер.

Черчесов также ответил на вопрос о том, что пандемия дала ему.

«Возможность проанализировать и переосмыслить какие-то вещи. И конечно, побыть с родными и близкими, что очень важно для каждого человека, в том числе и для меня», – сказал тренер.

«В принципе, нормальную жизнь мы ведем и сейчас, просто присутствуют определенные ограничения. Кстати, в России мы начали жить более свободно раньше, чем в других странах.

Общаюсь со многими друзьями и коллегами, которые подтверждают, что у них все гораздо жестче», – добавил Черчесов, отвечая на вопрос о том, когда, по его мнению, вернется нормальная жизнь.

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