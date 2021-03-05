Месси впервые забил не с пенальти в этой ЛЧ – в ворота «ПСЖ». Было 4 гола с точки

«Барселона» играет вничью с «ПСЖ» (1:1, первый тайм) в ответном матче 1/8 финала .

На 37-й минуте форвард каталонцев дальним ударом поразил ворота Кейлора Наваса.

В текущем розыгрыше ЛЧ у аргентинца это пятый гол, однако он впервые забил с игры, а не с пенальти.

Подробнее со статистикой Месси можно ознакомиться здесь.

Видеотрансляция матча «ПСЖ» – «Барселона» – 1:1. Мбаппе и Месси забили. Текстовый онлайн есть