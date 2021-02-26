Экс-президент «Юве»: «Трансфер Роналду – ошибка. Клуб должен отпустить его в конце сезона»

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Бывший президент «Ювентуса» Джованни Коболли Джильи заявил, что должен отпустить форварда Криштиану Роналду.

«Подписание Роналду было ошибкой, это точно. Я говорил с его первого дня в «Ювентусе». 

Он великий чемпион, но обходится слишком дорого. Теперь дело за «Ювентусом». Они платят ему миллион евро за гол.

Я не виню Пирло. Аньелли рискнул с этим назначением. Он не хотел Сарри, но принял это, потому что Паратичи и Недвед настояли на том, чтобы нанять его. «Ювентусу» нужна перестройка.

Клуб должен отпустить Роналду в конце сезона, то же самое касается и Паратичи», – заявил Джильи в эфире Radio Punto Nuovo.

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